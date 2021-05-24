Юный йыхвисец Савва Новиков стал вторым в десятиборье на чемпионате стран Балтии

По ходу соревнования он установил несколько личных рекордов и в итоге набрал 5914 очков. В числе прочего он пробежал 100 метров за 12,01 секунды, прыгнул в длину на 6,29 метра и в высоту на 1,86 метра.

Учащийся в Йыхвиской основной школе и тренирующийся в легкоатлетическом клубе "Visa" Новиков лидировал после семи видов. По сравнению с конкурентами у него не лучшим образом получился только прыжок с шестом, где потолком для него осталась высота 2,85 метра. Победителем соревнования стал набравший 6197 очков Мартин Трумм.