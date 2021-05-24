ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда принципом является личная выгода

В рухнувшем властном союзе было много тех, для кого основной целью являлось извлечение максимальной личной выгоды из осуществления власти, будь то рабочие места, политическое положение или просто какие-то блага. Йыхвисцам не постеснялись сказать, что их родной край - это дыра; не ощущали чувства неловкости, создавая должности для лояльных людей или закрывая глаза на юридическую некомпетентность, когда то и дело проигрывали судебные споры из-за увольнения людей, за что приходилось расплачиваться деньгами налогоплательщиков.

Как уже было сказано, эту коалицию скрепляло ожидание личной выгоды, когда в хрупком союзе 11-ти членов почти каждый ощущал себя 11-м.

Как это ни печально, Йыхвиское волостное собрание пришло сейчас в такое состояние, когда очень сложно сформировать новый властный союз. Слишком много было лжи и подтасовок, оскорблений и мести. Возможно ли в такой ситуации найти достойного кандидата на место волостного старейшины, если до выборов остается чуть больше трех месяцев?