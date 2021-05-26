Майе Райенд: На Йыхвиском кладбище нужно привести в порядок элементарные вещи

Первым делом на кладбище нужно спилить все кустарники, которые растут сами по себе. Избавиться от неухоженных высоких живых изгородей.

Толку от ремонта центральной кладбищенской дороги особо нет, если по ней не пройти к могилам из-за того, что трава не скошена, а тропинки между участками не ухожены.

В прошлом году дорожки в новой части кладбища вымостили крупным плитняком, но укатать его забыли. Теперь и пешеходам, не говоря уж о тех, кто передвигается с помощью вспомогательных средств, приходится двигаться по обочинам и нередко - прямо по могилам.

Так что прежде всего нужно привести в порядок дорожки, место забора воды и освещение. Считаю, что на кладбище должно быть больше работников, сейчас их, кажется, недостаточно.

Я советую составителям планов в волостной управе самим побывать на кладбище и не только пройтись по центральной дороге, но и заглянуть в более отдаленные части. Нужно установить, кому принадлежат участки со стороны улицы Раквере: они большие и огороженные, там никто не похоронен, но они стоят неубранными уже много лет.