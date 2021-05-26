МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.05-06.06
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 мая по 6 июня.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 мая по 6 июня.
Четверг, 27 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт трио "Романс". В программе русские романсы и любимые песни. Билет - 6-6,90 евро.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - спектакль "Хочу купить Вашего мужа" (16+), по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Продажа билетов 26 и 27 мая в кассе клуба. Количество мест ограничено. Билет - 5 евро и только по предварительной записи. Информация по тел. 5668 4792.
Суббота, 29 мая
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - весенний концерт: молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, блестящие певцы, приглашенный гость Эдуард Томан. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры.
Воскресенье, 30 мая
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
* На лугу у сондаской корчмы в 14.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль Вильяндиского детско-юношеского театра. Бесплатно.
* В Мяэтагузеском народном доме в 17.00 - концерт-спектакль "Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel". На сцене - Арго Аадли и Индрек Ояри. Билет - 12-15 евро.
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - "Kelli Uustani Trio". Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Вторник, 1 июня
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) - выставка конкурсных работ учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств "Я и моя музыка". Выставка посвящена юбилею города. Открыта до 31 августа.
Пятница, 4 июня
* В Сондаском народном доме в 15.00 - тур-презентация диска Хартвина Дура "Waterman". Бесплатно.
* В Йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт. Выступает ансамбль колокольчиков "Arsis". При содействии Микка Мяэ (вокал) и Александра Стаценко (гитара). В программе произведения классической и эстонской музыки. Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить за час до начала на месте.
* В Кийкла у леса в 19.00 - "Сказки и были". Истории о ведьме и деве колодцев Ратва.
Четверг, 27 мая
* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - финальный этап Мяэтагузеской викторины.
Суббота, 29 мая
* На трассах оздоровительного спорта в Силламяэ в 8.00 - 12-часовой бег. Дополнительная информация: www.gurmeejooksud.ee.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.
* От мызы Эдизе в 12.00 стартует III Бег двух мостов. Информация: www.sekundomer.ee.
Воскресенье, 30 мая
* У церкви в деревне Яама с 7.00 до 9.00 и с 10.00 до 13.00 в рамках месячника охраны природы проводятся сборы для похода на плотах по притокам. Информация: www.matkaklubi.ee.
Вторник, 1 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии. В состав команд войдут прибывшие на место игроки.
Среда, 2 июня
* В Кивиылиском приключенческом центре в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.
Четверг, 3 июня
* В Онгассааре с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров по будням.
Пятница, 4 июня
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - соревнования по легкой атлетике. Информация: www.sportiv.ee.
Суббота, 5 июня
* У Кохтла-Ныммеского народного дома в 11.00 - детское велоралли кота Артура.
* С центральной площади в Йыхви стартует 18-й Променадный бег Кохтла-Ярве - Йыхви. Дистанции 1 км, 5 км и 10 км. Старты в 18.00. Информация: www.sportiv.ee.
Воскресенье, 6 июня
* У Пюссиского Дома культуры в 11.00 - Пюссиский мотопоход. Регистрация в 10.00. Детское велоралли - в 10.30.
* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - детское велоралли кота Артура.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап Кубка Кохтла-Ярве по петанку; соло.
* В 11.40 и 12.00 от Куремяэской библиотеки стартует Бег вокруг куремяэского монастыря. Информация: www.alutagusesport.ee.
Вторник, 1 июня
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - игровая программа "Вместе весело играть", посвященная Дню защиты детей. Количество мест ограничено! Вход бесплатный и только по предварительной записи (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00). Информация по тел. 5858 6426.
Пятница, 4 июня
* В Алутагузеской волости празднование Дня эстонского флага: в 7.00 - у мемориального камня в Пагари, в 7.50 - у Ийзакуской гимназии, Мяэтагузеской основной школы и Куртнаского молодежного центра.
* В Йыхви у памятника павшим в Освободительной войне в 7.00 - поднятие флага на новом флагштоке. Речи. Поет Таммикуский смешанный ансамбль.
* В Люганузе у памятника Освободительной войне в 7.00 - торжественное поднятие флага.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.