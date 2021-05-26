МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.05-06.06

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт трио "Романс". В программе русские романсы и любимые песни. Билет - 6-6,90 евро.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - спектакль "Хочу купить Вашего мужа" (16+), по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Продажа билетов 26 и 27 мая в кассе клуба. Количество мест ограничено. Билет - 5 евро и только по предварительной записи. Информация по тел. 5668 4792.

Суббота, 29 мая

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - весенний концерт: молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, блестящие певцы, приглашенный гость Эдуард Томан. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры.

Воскресенье, 30 мая

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.

* На лугу у сондаской корчмы в 14.00 - "Vahtramäe Emil", спектакль Вильяндиского детско-юношеского театра. Бесплатно.

* В Мяэтагузеском народном доме в 17.00 - концерт-спектакль "Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested inimloomuse ainetel". На сцене - Арго Аадли и Индрек Ояри. Билет - 12-15 евро.

* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - "Kelli Uustani Trio". Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Кафе открыто с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Вторник, 1 июня

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) - выставка конкурсных работ учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств "Я и моя музыка". Выставка посвящена юбилею города. Открыта до 31 августа.

Пятница, 4 июня

* В Сондаском народном доме в 15.00 - тур-презентация диска Хартвина Дура "Waterman". Бесплатно.

* В Йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт. Выступает ансамбль колокольчиков "Arsis". При содействии Микка Мяэ (вокал) и Александра Стаценко (гитара). В программе произведения классической и эстонской музыки. Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить за час до начала на месте.

* В Кийкла у леса в 19.00 - "Сказки и были". Истории о ведьме и деве колодцев Ратва.

СПОРТ

Четверг, 27 мая

* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - финальный этап Мяэтагузеской викторины.

Суббота, 29 мая

* На трассах оздоровительного спорта в Силламяэ в 8.00 - 12-часовой бег. Дополнительная информация: www.gurmeejooksud.ee.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.

* От мызы Эдизе в 12.00 стартует III Бег двух мостов. Информация: www.sekundomer.ee.

Воскресенье, 30 мая

* У церкви в деревне Яама с 7.00 до 9.00 и с 10.00 до 13.00 в рамках месячника охраны природы проводятся сборы для похода на плотах по притокам. Информация: www.matkaklubi.ee.

Вторник, 1 июня

* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии. В состав команд войдут прибывшие на место игроки.

Среда, 2 июня