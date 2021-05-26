Кароль Рандлепп: Для участия в жизни Йыхви не нужен молодежный парламент

Я тоже была причастна к первичному его созданию и знаю, с какими проблемами сталкивается молодежь в нашей волости. В свое время я была также председателем этого молодежного парламента, старалась привлечь молодежь и быть активной, но, к сожалению, все оказалось напрасно, поскольку разгорелся скандал, касавшийся финансирования организации.

А именно: когда в 2019 году создали Йыхвиский молодежный парламент, то решили выделить из волостного бюджета 30000 евро, поначалу предназначавшиеся большой частью для фонда зарплаты тогдашнему руководителю и члену волостного собрания Екатерине Васильевой. В связи с этим скандалом многие молодые не захотели больше заниматься молодежным парламентом, так как увидели, какая политическая игра происходит вокруг него.

Если вернуться в 2021 год, то меня поразила очередная попытка создать Йыхвиский молодежный парламент, но на этот раз выделенной суммой было 150 евро в месяц. Однако бывший координатор молодежного парламента Анастасия Гаврина тоже попала под град вопросов в комиссии Йыхвиского волостного собрания, пожелавшей узнать, чем точно она занимается в своей должности.

На основании опубликованной в "Северном побережье" статьи интересно было посмотреть, как в очередной раз не могут создать организацию, основные положения которой действуют уже с 2019 года. Еще интереснее то, что до сих пор к молодежному парламенту не привлекают молодежный центр, куда наша активная молодежь действительно ходит.

"Йыхвиские власти должны бы понять, что именно молодежь сама создает организации и развивает их". Кароль Рандлепп

Для меня, как молодой йыхвиски, инициатива должна исходить от школы или молодежного центра, а не от организации, о которой никто не знает. Создавать молодежный парламент надо именно исходя из желания самой молодежи, а не создавая должностную позицию и выделяя кому-то деньги чисто за написание постов на странице "Facebook".

В молодежном центре у нас уже сейчас есть очень деятельные молодежные работники, именно они должны стать теми, кто могут направлять молодежь и найти активных ребят, которые захотели бы внести свой вклад в жизнь волости.