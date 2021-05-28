Сб, 29.05.2021
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В Ахтме жертвой расширения бульвара Тооме стали три дерева

"В городе каждое дерево - большое богатство", - Марину Чернобай больше всего возмущала неизвестность относительно того, что станет с остальными деревьями, коих больше двадцати. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В качестве одного из этапов реконструкции центра Ахтме пешеходный бульвар Тооме сейчас перестраивается в проезжую дорогу, из-за чего там пришлось срубить три дерева.

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Обновление центра Ахтме планировалось так много лет назад, что представленные тогда планы жители уже и не помнят.

Этой весной строительство началось, и несколько дней назад с целью расширения бульвара Тооме срубили три дерева, которые росли рядом с пешеходной дорогой.

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