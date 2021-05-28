В Ахтме жертвой расширения бульвара Тооме стали три дерева
В качестве одного из этапов реконструкции центра Ахтме пешеходный бульвар Тооме сейчас перестраивается в проезжую дорогу, из-за чего там пришлось срубить три дерева.
В качестве одного из этапов реконструкции центра Ахтме пешеходный бульвар Тооме сейчас перестраивается в проезжую дорогу, из-за чего там пришлось срубить три дерева.
Обновление центра Ахтме планировалось так много лет назад, что представленные тогда планы жители уже и не помнят.