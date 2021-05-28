Сб, 29.05.2021
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ФОТО ДНЯ ⟩ В Ахтме построено здание центра здоровья

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

У Ида-Вируской центральной больницы появился в Ахтмеской части Кохтла-Ярве новый центр здоровья, в котором обустроены помещения для восьми семейных врачей, а также кабинеты для врачей-специалистов.

На первом этаже здания, обошедшегося примерно в три миллиона евро, действует сейчас центр вакцинации.

По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, на сегодня имеются соглашения с шестью семейными врачами, и он надеется, что прием пациентов в новом здании начнется еще до Яанова дня.

Центр здоровья - это очередной шаг по развитию расположенного в Ахтме больничного комплекса.

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