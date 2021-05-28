ФОТО ДНЯ ⟩ В Ахтме построено здание центра здоровья
У Ида-Вируской центральной больницы появился в Ахтмеской части Кохтла-Ярве новый центр здоровья, в котором обустроены помещения для восьми семейных врачей, а также кабинеты для врачей-специалистов.
У Ида-Вируской центральной больницы появился в Ахтмеской части Кохтла-Ярве новый центр здоровья, в котором обустроены помещения для восьми семейных врачей, а также кабинеты для врачей-специалистов.
На первом этаже здания, обошедшегося примерно в три миллиона евро, действует сейчас центр вакцинации.
По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, на сегодня имеются соглашения с шестью семейными врачами, и он надеется, что прием пациентов в новом здании начнется еще до Яанова дня.
Центр здоровья - это очередной шаг по развитию расположенного в Ахтме больничного комплекса.