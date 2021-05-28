СПАСАТЕЛИ ⟩ Люди застряли в лифтах

Прибывшие спасатели вскрыли лифт и вызволили ребенка. Ему пришлось провести в застрявшем лифте около 50 минут, к счастью, его здоровье было в полном порядке.

28 мая утром спасатели поспешили на помощь человеку, застрявшему в лифте в многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Спасатели освободили его меньше чем за десять минут.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Горело старое здание колледжа

27 мая после полудня в центр тревоги сообщили, что в заброшенном здании на улице П. Кереса в Нарве замечено возгорание.

Спасатели обнаружили на третьем этаже бывшего здания Нарвского колледжа Тартуского университета (на снимке) пожар. На площади около четырех квадратных метров горел пол, который спасатели быстро потушили.