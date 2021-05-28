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СПАСАТЕЛИ ⟩ Люди застряли в лифтах
27-28 мая 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

27 мая вечером в многоквартирном доме на улице Олеви в Кохтла-Ярве в лифте застрял ребенок. 

Прибывшие спасатели вскрыли лифт и вызволили ребенка. Ему пришлось провести в застрявшем лифте около 50 минут, к счастью, его здоровье было в полном порядке. 

28 мая утром спасатели поспешили на помощь человеку, застрявшему в лифте в многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Спасатели освободили его меньше чем за десять минут.  

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Горело старое здание колледжа 

27 мая после полудня в центр тревоги сообщили, что в заброшенном здании на улице П. Кереса в Нарве замечено возгорание.

Спасатели обнаружили на третьем этаже бывшего здания Нарвского колледжа Тартуского университета (на снимке) пожар. На площади около четырех квадратных метров горел пол, который спасатели быстро потушили.

Причина возгорания устанавливается.

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