СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали на улице ножом

Женщина отдала мошеннику более 8000 евро

27 мая было начато уголовное производство по факту телефонного мошенничества. Жительнице Нарвы позвонил неизвестный, предложив возможность заработать деньги, для чего попросил установить на компьютер программу "AnyDesk", что обеспечило мошеннику доступ к компьютеру женщины. Тем самым от ее имени был взят кредит и переведены деньги с ее счета на другой счет. Причиненный ущерб - 8381 евро.

Жертва мошенника лишилась тысяч евро

26 мая полиция получила сообщение о том, что еще одной нарвитянке позвонил неизвестный, известив, что с ее счетом совершены сомнительные сделки, которые следует остановить. Женщине объяснили, как сделать это. Когда она стала действовать в соответствии с указаниями, то выяснилось, что на ее имя взят кредит на 6500 евро.