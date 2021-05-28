СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали на улице ножом

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчине угрожали на улице ножом26-27 мая 2021 г.
27 мая полиция получила вызов на улицу Мыйза в Нарве, где 59-летний мужчина угрожал 56-летнему ножом. Угрожавшего полиция задержала в качестве подозреваемого.
27 мая полиция получила вызов на улицу Мыйза в Нарве, где 59-летний мужчина угрожал 56-летнему ножом. Угрожавшего полиция задержала в качестве подозреваемого.
27 мая было начато уголовное производство по факту телефонного мошенничества. Жительнице Нарвы позвонил неизвестный, предложив возможность заработать деньги, для чего попросил установить на компьютер программу "AnyDesk", что обеспечило мошеннику доступ к компьютеру женщины. Тем самым от ее имени был взят кредит и переведены деньги с ее счета на другой счет. Причиненный ущерб - 8381 евро.
26 мая полиция получила сообщение о том, что еще одной нарвитянке позвонил неизвестный, известив, что с ее счетом совершены сомнительные сделки, которые следует остановить. Женщине объяснили, как сделать это. Когда она стала действовать в соответствии с указаниями, то выяснилось, что на ее имя взят кредит на 6500 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.