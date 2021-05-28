ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яна Тоом

На парламентских выборах 2019 года она набрала в нашем уезде 6195 голосов - по сравнению с конкурентами это было совсем другое измерение. Для сравнения: занявший второе место однопартиец Яны Тоом Михаил Стальнухин был вынужден довольствоваться 2653 голосами, а социал-демократ Катри Райк - 2112. Если здешнему избирателю Тоом нравится, то многим местным политикам - нет. Причем самым большим конкурентом она становилась именно для здешних центристов, которые, очевидно, во многом по этой причине не жалуют Тоом. Ее воспринимают как агрессора и похитительницу голосов, которая в день выборов покушается на чужой десерт, а потом снова возвращается в Таллинн или Брюссель.