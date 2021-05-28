ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яна Тоом
Центристка Яна Тоом, бесспорно, является в Ида-Вирумаа политической суперзвездой. В подтверждение этого достаточно взглянуть на сухие цифры.
Центристка Яна Тоом, бесспорно, является в Ида-Вирумаа политической суперзвездой. В подтверждение этого достаточно взглянуть на сухие цифры.
На парламентских выборах 2019 года она набрала в нашем уезде 6195 голосов - по сравнению с конкурентами это было совсем другое измерение. Для сравнения: занявший второе место однопартиец Яны Тоом Михаил Стальнухин был вынужден довольствоваться 2653 голосами, а социал-демократ Катри Райк - 2112. Если здешнему избирателю Тоом нравится, то многим местным политикам - нет. Причем самым большим конкурентом она становилась именно для здешних центристов, которые, очевидно, во многом по этой причине не жалуют Тоом. Ее воспринимают как агрессора и похитительницу голосов, которая в день выборов покушается на чужой десерт, а потом снова возвращается в Таллинн или Брюссель.
Может, отсюда и причина, почему Тоом не ладила со многими однопартийцами в Ида-Вирумаа. Замешательство среди прежде всего нарвских центристов, которыми формально руководила Тоом, продолжалось долго. Из разочарованных реплик Тоом можно понять, что уход с поста руководителя нарвских центристов стал облегчением и для нее самой. Взаимопонимания не было уже давно, и в этом случае лучше разойтись, понимает и сама успешнейший за последние годы в Ида-Вирумаа политик.