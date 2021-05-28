Нескончаемый дождь надолго приостановил полевые работы

- Невозможно применять средства защиты растений, у кого-то есть подсевы, а у кого-то посев отчасти еще не выполнен. В сельской местности и не увидишь полей, на которых нет воды, - по оценке руководителя Ида-Вирумааского союза хуторян Хейки Унта, положение местами катастрофическое.