Сб, 29.05.2021
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Нескончаемый дождь надолго приостановил полевые работы

В "Saka Era" засеянное последним поле с яровой пшеницей площадью 70 гектаров стоит под водой, и пока ничего прорастать не начало. По словам Пеэтера Григорьева, лебеди прилетают на поле поплескаться. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Техника не может выйти на размокшие поля, и оставшиеся под водой посевы, скорее всего, испортятся.

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- Невозможно применять средства защиты растений, у кого-то есть подсевы, а у кого-то посев отчасти еще не выполнен. В сельской местности и не увидишь полей, на которых нет воды, - по оценке руководителя Ида-Вирумааского союза хуторян Хейки Унта, положение местами катастрофическое.

На поле просто не выйти

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