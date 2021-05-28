Сб, 29.05.2021
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Началась самая большая дорожная стройка этого лета

Ведущая в Тойла от шоссе Таллинн - Нарва дорога нынешней весной пойдет на ремонт, через пару лет рядом с нею должна появиться и велодорога. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В четверг в Тойлаской волости началась одна из крупнейших дорожных строек этого года в Ида-Вируском уезде, в ходе которой реновируют отходящую от шоссе Таллинн - Нарва дорогу от Кырве до Тойла.

Вдобавок к укладке нового дорожного покрытия будет перестроен шоссейный перекресток, где добавится полоса для поворота налево. Возле этой дороги Тойла планирует построить свою новую велопешеходную дорогу.

По оценке Департамента шоссейных дорог, этот дорожный участок стал неровным и в плане состояния - один из самых плохих в Ида-Вирумаа. По данным учета, этой дорогой пользуются свыше двух тысяч транспортных средств в сутки. Предполагаемая стоимость работ - около 2,4 миллиона евро.

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