Началась самая большая дорожная стройка этого лета

Вдобавок к укладке нового дорожного покрытия будет перестроен шоссейный перекресток, где добавится полоса для поворота налево. Возле этой дороги Тойла планирует построить свою новую велопешеходную дорогу.

По оценке Департамента шоссейных дорог, этот дорожный участок стал неровным и в плане состояния - один из самых плохих в Ида-Вирумаа. По данным учета, этой дорогой пользуются свыше двух тысяч транспортных средств в сутки. Предполагаемая стоимость работ - около 2,4 миллиона евро.