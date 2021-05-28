На нарвской границе обнаружили 12,5 кг наркотиков

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, схема перевозки наркотиков была основательно продумана. В результате совместной работы Идаской префектуры и Центральной криминальной полиции все же удалось собрать достаточно доказательств и затем уже в Нарве задержать грузовик, в отношении которого было подозрение, что на нем перевозят наркотики, описал Юузе.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в транспортном средстве были встроенные тайники, в которых и обнаружили примерно 5 кг кокаина и дополнительно более чем 7,5 кг таблеток экстази. Вещество с подозрением на наркотики было направлено на экспертизу.

В качестве подозреваемых в преступлении полиция задержала мужчин в возрасте 22, 37 и 43 лет, все они являются жителями Ида-Вирумаа. "43-летний мужчина наказывался ранее в уголовном порядке за аналогичное преступление и был условно освобожден из тюрьмы осенью 2018 года. Сейчас он находился на испытательном сроке", - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук. Так как в отношении всех троих есть основание полагать, что на свободе они продолжат совершать преступления, прокуратура ходатайствовала в суде о взятии подозреваемых под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.