На нарвской границе обнаружили 12,5 кг наркотиков
Полиция задержала на Нарвском пограничном пункте перевозивший наркотики грузовик и троих мужчин, подозреваемых в обороте наркотических веществ в большом объеме.
Полиция задержала на Нарвском пограничном пункте перевозивший наркотики грузовик и троих мужчин, подозреваемых в обороте наркотических веществ в большом объеме.
По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, схема перевозки наркотиков была основательно продумана. В результате совместной работы Идаской префектуры и Центральной криминальной полиции все же удалось собрать достаточно доказательств и затем уже в Нарве задержать грузовик, в отношении которого было подозрение, что на нем перевозят наркотики, описал Юузе.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в транспортном средстве были встроенные тайники, в которых и обнаружили примерно 5 кг кокаина и дополнительно более чем 7,5 кг таблеток экстази. Вещество с подозрением на наркотики было направлено на экспертизу.
В качестве подозреваемых в преступлении полиция задержала мужчин в возрасте 22, 37 и 43 лет, все они являются жителями Ида-Вирумаа. "43-летний мужчина наказывался ранее в уголовном порядке за аналогичное преступление и был условно освобожден из тюрьмы осенью 2018 года. Сейчас он находился на испытательном сроке", - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук. Так как в отношении всех троих есть основание полагать, что на свободе они продолжат совершать преступления, прокуратура ходатайствовала в суде о взятии подозреваемых под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.
- Мы видим в своей работе, как наркопреступники ищут все новые способы и схемы, чтобы их незаконная деятельность была как можно более скрытой и законспирированной. Для полиции это означает, в свою очередь, непрерывные усилия во имя того, чтобы опережать преступников хотя бы на шаг, - отметил Юузе. Он добавил, что сбор доказательств сложен и требует немало времени, но примеры таких задержаний подтверждают, что полиция находится на правильном пути и в состоянии пресечь попадание тысяч доз наркотиков на улицы, особенно в руки подростков и молодежи.