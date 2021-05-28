В случае отказа от строительства завода масел в Ида-Вирумаа пропало бы полтысячи рабочих мест

По утверждению "Eesti Energia", на строительстве нового завода масел стоимостью более 300 миллионов евро временную работу получили бы около тысячи человек. После готовности завода в 2024 году количество непосредственных и косвенных постоянных рабочих достигло бы примерно полутысячи.