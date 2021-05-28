Сб, 29.05.2021
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В случае отказа от строительства завода масел в Ида-Вирумаа пропало бы полтысячи рабочих мест

По словам работающего на шахте "Estonia" Прийта Кама, шахтеры не понимают, почему надо искусственно убивать производство, дающее местным людям работу и приносящее государству доход. ФОТО: Erakogu

Если новый завод масел "Eesti Energia" не будет построен, то в Ида-Вирумаа исчезнет еще около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой.

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По утверждению "Eesti Energia", на строительстве нового завода масел стоимостью более 300 миллионов евро временную работу получили бы около тысячи человек. После готовности завода в 2024 году количество непосредственных и косвенных постоянных рабочих достигло бы примерно полутысячи.

Большую часть этих мест занимали бы шахтеры, ведь будущему заводу "Enefit 280" потребовалось бы в год 2-2,5 миллиона тонн сланца. Это обеспечило бы работой 300-400 шахтеров. 

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