В случае отказа от строительства завода масел в Ида-Вирумаа пропало бы полтысячи рабочих мест
Если новый завод масел "Eesti Energia" не будет построен, то в Ида-Вирумаа исчезнет еще около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой.
Если новый завод масел "Eesti Energia" не будет построен, то в Ида-Вирумаа исчезнет еще около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой.
По утверждению "Eesti Energia", на строительстве нового завода масел стоимостью более 300 миллионов евро временную работу получили бы около тысячи человек. После готовности завода в 2024 году количество непосредственных и косвенных постоянных рабочих достигло бы примерно полутысячи.