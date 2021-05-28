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ДЕРЕВНЯ ГОДА ⟩ Каукси и Куру вступили в борьбу за почетный титул
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Оценочная комиссия конкурса "Деревня года" начала обход под предводительством Анне-Ли Фершель в деревне Куру.
Поскольку Каукси и Куру претендуют на титул "Деревня года в Эстонии" вместе, то и подарок от приехавшей в гости оценочной комиссии они получают один на двоих. "Я не знаю, как вы его поделите: одним - дерево, другим - яблоки, например", - говорит член правления эстонского сельского движения "Kodukant" Ивика Ныгель, вручая райскую яблоню.
Два причудских соседа наверняка смогут договориться, ведь они мирно состоят в одном деревенском обществе и вместе издали книгу об истории Каукси и Куру. Ее составителям - Анне-Ли Фершель и Аннели Ооне - местные жители доверяют и представление деревень.