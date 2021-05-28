Поскольку Каукси и Куру претендуют на титул "Деревня года в Эстонии" вместе, то и подарок от приехавшей в гости оценочной комиссии они получают один на двоих. "Я не знаю, как вы его поделите: одним - дерево, другим - яблоки, например", - говорит член правления эстонского сельского движения "Kodukant" Ивика Ныгель, вручая райскую яблоню.