Таллиннец пробежал в Силламяэ за 12 часов почти 140 километров

Таллиннец Владимир Фролов в ходе забега по двухкилометровой трассе приморского парка с восьми часов утра до восьми часов вечера преодолел 139,762 километра, что равнозначно расстоянию от Силламяэ до Тарту. Фролов улучшил прежний рекорд Эстонии, принадлежавший Маргусу Лухтоя, на полкилометра.

Прошлой осенью Фролов установил в Силламяэ также рекорд Эстонии в 24-часовом забеге, преодолев за сутки 237,03 километра.

Новый рекорд Эстонии в 12-часовом забеге среди женщин установила уроженка Кейла Лийна Кезамаа, которая успела пробежать 120,072 километра и улучшила принадлежавший ей же прежний рекорд Эстонии аж на пять километров.

Новый рекорд Ида-Вирумаа в этой дисциплине установила одна из организаторов соревнования Аэт Кийсла, которой впервые удалось преодолеть за 12 часов более 100 километров - 101,562 км.

Прошедшие соревнования были необычными, поскольку это был так называемый забег с самообслуживанием, участникам которого пришлось самим позаботиться о питье и еде. Призы тоже не вручались. Сообща оплатили только организацию электронного замера времени.