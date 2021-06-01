ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ⟩ Тойлаские детсадовцы посадили в волости цветы

Воспитанники кохтла-ныммеского детсада "Liblikas" вышли на улицу загодя и для начала успели совершить довольно долгую прогулку. Наполненные землей цветочные ящики заранее поставили возле указателя, обозначающего начало поселка, однако цветов пришлось немного подождать.

- Какой сегодня день? - спросила волостной старейшина Эве Эаст, которая привезла ящики с бархатцами.

- День защиты детей, - вразнобой ответили все тринадцать ребятишек.

- Кто-то защищает детей, - мимоходом уточнил значение этого дня один мальчик.

Никаких указаний детям не давалось, ведь сажать эти цветы на одинаковом расстоянии друг от друга было вовсе не обязательно.

- Мы уже знаем, как нужно делать, - с деловым видом воскликнула одна девчушка.

Знали потому, что несколько дней назад в день учебы под открытым небом воспитатели показали, как это делается, и дети засадили цветами цветочные горшки возле детсада.

С помощью детей два цветочных ящика заполнились также в Вока и три - в Тойла. В каждом месте в землю рядом с ящиками воткнули красивую деревянную табличку с указанием авторов этой красоты.

Посадив цветы, ребята обняли друг друга.

Традицию объятий заложило несколько лет назад движение "Valge õhupall", которое призывает всех мам, пап, бабушек и дедушек в День защиты детей в 11.11 отвлечься от дел и обнять своего ребенка.