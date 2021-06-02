В мае больше всего осадков выпало в Нарве и Йыхви

Май выдался очень дождливым по всей Эстонии, в некоторых местах выпало больше двух месячных норм осадков.

По данным метеостанций государственной метеослужбы, самым дождливым местом была Нарва, где еще никогда не регистрировали такого дождливого мая. За месяц там выпало 196,8 мм осадков, прежний рекорд - 136,6 мм - был установлен в 1923 году.

По количеству осадков (139,9 мм) второе место вслед за Нарвой занял Йыхви, и там тоже был побит прежний рекорд - 112,7 мм, установленный в мае 2003 года.