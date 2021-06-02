МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.06-10.06

КУЛЬТУРА

Пятница, 4 июня

* В Сондаском народном доме в 15.00 - тур-презентация диска Хартвина Дура "Waterman". Бесплатно.

* В Йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт. Выступает ансамбль колокольчиков "Arsis". При содействии Микка Мяэ (вокал) и Александра Стаценко (гитара). В программе произведения классической и эстонской музыки. Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить за час до начала на месте.

* В Кийкла у леса в 19.00 - "Сказки и были". Истории о ведьме и деве колодцев Ратва.

* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 19.00 - концерт: выступает ансамбль народного танца "Вирулане".

СПОРТ

Четверг, 3 июня

* В Онгассааре с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров по будням.

Пятница, 4 июня

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - соревнования по легкой атлетике. Информация: www.sportiv.ee.

Суббота, 5 июня

* У Кохтла-Ныммеского народного дома в 11.00 - детское велоралли кота Артура.

* С центральной площади в Йыхви стартует 18-й Променадный бег Кохтла-Ярве - Йыхви. Дистанции 1 км, 5 км и 10 км. Старты в 18.00. Информация: www.sportiv.ee.

Воскресенье, 6 июня

* У Пюссиского Дома культуры в 11.00 - Пюссиский мотопоход. Регистрация в 10.00. Детское велоралли - в 10.30.

* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - детское велоралли кота Артура, в 12.00 - Тойлаская серия соревнований среди молодежи в рамках Вокаского велоралли.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап Кубка Кохтла-Ярве по петанку; соло.

* В 11.40 и 12.00 от Куремяэской библиотеки стартует Бег вокруг куремяэского монастыря. Информация: www.alutagusesport.ee.

Вторник, 8 июня

* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии. В состав команд войдут прибывшие на место игроки.

Среда, 9 июня

* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 15.00 - Кубок Йыхви по легкой атлетике "Jõhvi Cup".

* В Кийкла в 18.30 - этап Ида-Вирумааских еженедельных игр по диск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.

Четверг, 10 июня

* В Пуру с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 4 июня

* В Алутагузеской волости празднование Дня эстонского флага: в 7.00 - у мемориального камня в Пагари, в 7.50 - у Ийзакуской гимназии, Мяэтагузеской основной школы и Куртнаского молодежного центра.

* В Йыхви у памятника павшим в Освободительной войне в 7.00 - поднятие флага на новом флагштоке. Речи. Поет Таммикуский смешанный ансамбль.

* В Люганузе у памятника Освободительной войне в 7.00 - торжественное поднятие флага.

* На площади перед Кохтла-Ярвеским горуправлением (Кескаллеэ, 19) в 7.00 - поднятие флага. Речи. Песни и стихи в исполнении учащихся заведений образования города Кохтла-Ярве.

* У Кохтла-Ныммеского народного дома в 7.00 - празднование Дня эстонского флага. Выступит танцевальная группа сеньоров "Minjoon", совместное чтение историй о флагах.

Воскресенье, 6 июня

* У музея Йыхвиского кихельконда с 9.00 до 15.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка.

Среда, 9 июня

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - мастер-класс по изготовлению портретов в технике трафарета. В ходе мастер-класса у каждого участника будет возможность создать стильный портрет формата А2, который затем можно будет забрать с собой. Руководит Von Bomb. Плата за участие - 15 евро. Регистрация: huvikeskus@alutagusevald.ee

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