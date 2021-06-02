Товарищества могут попросить совета насчет пособий

В ходе консультации дается информация об условиях оказания подходящих товариществу услуг, необходимых документах и сроках, также консультант центра развития при необходимости поможет заполнить и подать ходатайства.

- В последние годы потребности, а также возможности товариществ в области реновации многоквартирных домов значительно выросли. В Ида-Вирумаа за пять лет пособие получили около двадцати многоквартирных домов, однако интерес к пользованию как старыми, так и новыми услугами во много раз больше, - сказала руководитель отдела жилья и энергоэффективности "KredEx" Трийн Рейнсалу.