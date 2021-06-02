Детский взгляд: разум победит войну
Победителем регионального этапа всемирного конкурса детских плакатов о мире стала семиклассница Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, учащаяся Кохтла-Ярвеской школы искусств Карина Демина.
Победителем регионального этапа всемирного конкурса детских плакатов о мире стала семиклассница Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, учащаяся Кохтла-Ярвеской школы искусств Карина Демина.
В ежегодном конкурсе, который уже более десяти лет проводит кохтла-ярвеский "Лайонс-клуб", участвовало тридцать авторов 11-13 лет из пяти городских школ. Дети размышляли на тему "Во имя мира".