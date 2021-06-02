Чт, 3.06.2021
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Детский взгляд: разум победит войну

Карина Демина в центре своего плаката не случайно изобразила флаг Дании - ей очень понравилась эта страна. Мечтает побывать и в других. ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

Победителем регионального этапа всемирного конкурса детских плакатов о мире стала семиклассница Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, учащаяся Кохтла-Ярвеской школы искусств Карина Демина.

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В ежегодном конкурсе, который уже более десяти лет проводит кохтла-ярвеский "Лайонс-клуб", участвовало тридцать авторов 11-13 лет из пяти городских школ. Дети размышляли на тему "Во имя мира".

Плакат - это не просто рисунок, а жанр изобразительного искусства, требующий особенного подхода. Соблюсти все критерии от идеи до исполнения на этот раз удалось Карине Деминой - ученице Ольги Жарковой из Кохтла-Ярвеской школы искусств.

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