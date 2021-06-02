Народный бюджет дополнит спортплощадку в Олгина уличным тренажерным залом

По сравнению с 59 участниками прошлогоднего голосования, интерес значительно вырос, однако председатель горсобрания Ааре Объяртель считает, что и этого очень мало. Ему хочется, чтобы общины активнее отстаивали свои интересы и между ними происходила настоящая борьба за бюджетные деньги.