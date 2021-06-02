Народный бюджет дополнит спортплощадку в Олгина уличным тренажерным залом
Поддержав идеи народного бюджета, жители Нарва-Йыэсуу предпочли береговой сцене под открытым небом и удриаским деревенским качелям уличный тренажерный зал в Олгина.
Поддержав идеи народного бюджета, жители Нарва-Йыэсуу предпочли береговой сцене под открытым небом и удриаским деревенским качелям уличный тренажерный зал в Олгина.
Предоставленной жителям города возможностью принять решение об использовании 30000 евро воспользовались 197 человек.