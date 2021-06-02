Чт, 3.06.2021
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Народный бюджет дополнит спортплощадку в Олгина уличным тренажерным залом

Осенью прошлого года в Олгина открыли спортплощадку и скейт-парк. Народ решил, что следующим будет тренажерный зал. ФОТО: Алар Таса

Поддержав идеи народного бюджета, жители Нарва-Йыэсуу предпочли береговой сцене под открытым небом и удриаским деревенским качелям уличный тренажерный зал в Олгина.

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Предоставленной жителям города возможностью принять решение об использовании 30000 евро воспользовались 197 человек.

По сравнению с 59 участниками прошлогоднего голосования, интерес значительно вырос, однако председатель горсобрания Ааре Объяртель считает, что и этого очень мало. Ему хочется, чтобы общины активнее отстаивали свои интересы и между ними происходила настоящая борьба за бюджетные деньги.

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