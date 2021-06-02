Чт, 3.06.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Премьера "Театра ЯРГ" заставила стучать сердца зрителей даже в Сибири

Нешуточные школьные страсти могут привести к трагедии - об этом "Почти Вестсайдская история". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Удаленные репетиции, общение в онлайне и прочие пандемийные сложности при подготовке не повлияли на результат. Новый спектакль "Почти Вестсайдская история" молодежного любительского театра, образованного режиссером Татьяной Кундозеровой после закрытия Ярвеской русской гимназии два года назад, собрал много откликов не только от тех, кто присутствовал в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры, - молодежный портал SDparty.net вел прямую трансляцию и премьеру посмотрели даже за рубежом.

Для подписчиков Для подписчиков

Почти сразу после спектакля раздался звонок из Сибири - на связь вышел Екатеринбург, где один из авторов пьесы "Почти Вестсайдская история" Евгений Крайзель (соавтор Наталья Басина) смотрел постановку кохтлаярвесцев вместе с участниками своего театра.

- Не скрываю - трепетала, поднимая трубку, - призналась режиссер Татьяна Кундозерова. - Слов сказано много, но, главное - наш спектакль автору понравился. И даже изменения, которые я внесла в ход событий - написала начало и усилила финал. Наша история заканчивается трагически - по-моему, это еще больше заставляет задуматься ребят, да и всех людей, над своими поступками.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back