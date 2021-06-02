Премьера "Театра ЯРГ" заставила стучать сердца зрителей даже в Сибири

Удаленные репетиции, общение в онлайне и прочие пандемийные сложности при подготовке не повлияли на результат. Новый спектакль "Почти Вестсайдская история" молодежного любительского театра, образованного режиссером Татьяной Кундозеровой после закрытия Ярвеской русской гимназии два года назад, собрал много откликов не только от тех, кто присутствовал в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры, - молодежный портал SDparty.net вел прямую трансляцию и премьеру посмотрели даже за рубежом.