Лавли Перлинг пять лет возглавляла Государственную прокуратуру, после чего решила пойти в политику, чтобы вернуть принципы управления времен Марта Лаара.

Лавли Перлинг пять лет возглавляла Государственную прокуратуру, после чего решила пойти в политику, чтобы вернуть принципы управления времен Марта Лаара. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Возглавившая 17 лет назад Вирускую окружную прокуратуру Лавли Перлинг сделала блестящую карьеру в прокуратуре и наконец решила пойти в политику. В интервью "Северному побережью" она с теплом вспоминает годы, прожитые в Ида-Вирумаа, и говорит о том, есть ли вообще в Эстонии некоррумпированные партии.

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