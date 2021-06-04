Возглавившая 17 лет назад Вирускую окружную прокуратуру Лавли Перлинг сделала блестящую карьеру в прокуратуре и наконец решила пойти в политику. В интервью "Северному побережью" она с теплом вспоминает годы, прожитые в Ида-Вирумаа, и говорит о том, есть ли вообще в Эстонии некоррумпированные партии.

Для подписчиков Для подписчиков

- Настолько ли однозначны противоречия, возникшие в "Отечестве" ("Isamaa") между нынешним руководством и "Правыми", как это выглядит в медиа?

- Медиа, конечно, склонны несколько раздувать конфликты. Но если вопрос в том, различаются ли наши представления, то, конечно, да. Но сейчас важно то, что именно "Правые" положили на стол план: вернем "Отечество". Сейчас это единственный план в "Отечестве".