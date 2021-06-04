ОПРОС ⟩ Обязательство ношения масок отменено - хорошо это или плохо?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей НЕСТЕРЕНКО:

- Для меня лично - хорошо, но все равно плохо, потому что ковидных больных еще много, особенно в нашем регионе. Опасность заразиться по-прежнему существует. Если бы ношение маски и дальше было обязательным, а не рекомендательным, уверенности было бы больше. Сейчас в аптеку иду - обязательно надену маску.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Михаил СИНИВЯЛИ:

- Этого все ждали с нетерпением - хотя бы лица людей видно, не только глаза, но и эмоции тоже. На улице без маски - нормально, но внутри общественного помещения, особенно там, где много людей, все равно есть доля опасности заражения, поэтому я надеваю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий СЛЕСАРЕВ:

- Не хорошо и не плохо. Возможно, немного рановато сняли это ограничение, но считаю, что, скорее, к лучшему - довольно много людей устали и не соблюдают систему. Надоели эти маски. Принципиально я не против отмены ограничений, но если, например, люди в автобусе в масках, тоже надену - из чувства солидарности, а не потому, что боюсь заразиться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валентина ИЛЬЕНКОВА:

- Не знаю, мне все равно. Ехала сейчас на общественном транспорте - в маске. Пойду в магазин - тоже надену, потому что считаю, что в общественных местах пока еще надо придерживаться. Но то, что людям дают выбор, - хорошо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Мария ГУЛЬНИК: