В Тойла стартует молодежная серия соревнований: испытать свои силы можно и в экстремальных видах спорта

Первый этап - велоралли - пройдет 6 июня у Вокаского спортзала. В течение лета молодежь посоревнуется также в беге, ориентировании, ходьбе под парусом и экстремальном спорте.

- В общий зачет серии войдут три лучших вида, ведь парусным и экстремальным спортом занимается или может заниматься не каждый, - сказал организатор серии, спортивный специалист Тойлаского центра культуры и спорта Андрус Лехисметс, добавив, что велоралли, бег и ориентирование по силам все же всем.

Парусный и экстремальный спорт Лехисметс добавил в серию соревнований по той причине, что в Тойла много лет проходят парусные тренировки, а прошлым летом там построили также памп-трек, создав хорошие условия для занятий экстремальным спортом.

- На открытии тойлаского памп-трека объединение экстремального спорта "Keerdtrepp" устроило маленькое соревнование и участников оказалось довольно много. Перед соревнованием 1 августа "Keerdtrepp" устроит демонстрационное катание и мастер-класс, а также будет в жюри. Тогда у молодежи появится хоть какая-то возможность показать, что они не просто тренируются, а получают настоящие награды и немного признания, - объяснил Лехисметс.

Участие в соревновании по парусному спорту предполагает опыт. "Мы не можем отправить ребят в море, если они ни разу не ходили под парусом", - объяснил Лехисметс.

Организаторы серии будут вести отдельные зачеты у девочек и мальчиков. Общее награждение планируется провести на последнем этапе 28 августа на Тойлаской певческой сцене. Участвовать можно также в отдельных этапах.