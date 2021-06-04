Янек Пахка: Кохтла-Ярве нуждается в школьной реформе

Одно - это программа инвестиций в приведение в порядок зданий всех школ и детсадов с созданием уместной для 21-го века пространственной планировкой и приобретением современного инвентаря.

Второе направление - постепенное внедрение программы качественного раннего языкового погружения во всех детсадах и школах. Раннее языковое погружение - это двуязычное обучение, развивающее как родной язык ребенка, так и его второй, то есть эстонский язык.

Это подтвердившая на международном уровне свою эффективность и результативность методика, которую уже 20 лет внедряют также в условиях Эстонии - и очень успешно. Для детей нашего города важно, чтобы они, выходя из основной школы, были трехъязычными: хорошо владели своим домашним языком, то есть русским, а также на очень хорошем уровне знали эстонский и английский языки. Это откроет перед ними хорошие возможности как при учебе в гимназии, так и во всей дальнейшей жизни. Такой подход уменьшил бы также давление на эстоноязычную основную школу.

Ясно, что не получится начать сразу и со всеми школами, ведь, как и для строительства, для реформы учебных программ тоже не хватает денег и человеческих ресурсов, не хватает учителей. Однако начинать надо - и как можно скорее. Начнем в один учебный год, например, с 1 сентября 2022 года, с одной школой, где все первые классы откроют как классы раннего языкового погружения, чьи учебные программы сертифицированы в Центре языкового погружения.

Недостаточно, если мы только переименуем их таким образом и вселим в родителей надежду - и в то же время будем продолжать по-прежнему. Такой показухой в нашем городе и без того занимаются уже давно.

Программа языкового обучения должна быть качественной и подкрепленной учителями необходимой квалификации. В таком случае в год требовалось бы всего по два-три новых учителя, в зависимости от того, сколько в школе параллелей. Каждый год будет добавляться еще одна школа, переходящая с первыми классами на программу языкового погружения. За девять лет будет совершена реформа учебной программы в одной школе в целом, а примерно за 12-15 лет - во всех школах.