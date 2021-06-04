Рестораны и кафе постепенно выходят из локдауна

В четверг днем в популярном йыхвиском "Alzur Grand Caffe", которое находится в центре города, обедали около десяти человек. По словам работников, это уже радость. Говорят, что со вчерашнего дня почувствовали: работы поварам и официантам прибавляется с каждым днем. Наплыва ждут в выходные - так обычно бывает.

- Когда разрешили открыть террасы и выдался теплый денек, сто человек на улице за день обслужили, - доволен владелец кафе Зураб Абуладзе. - Сейчас двери открыли и людей с каждым днем прибавляется. Трудно предсказать, когда и дойдем ли вообще к доковидному периоду, потому что главная беда - люди уже привыкли сидеть дома, заказывают разные дачи-бани, где проводят праздники. Заказывают еду на дом, но это ведь не ресторанные блюда, а фастфуд - суши, пиццы и гамбургеры. Думаю, что их производителям ограничения были на пользу. У меня много знакомых в Таллинне, говорят, клиентов у них стало в два раза больше.