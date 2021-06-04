Рестораны и кафе постепенно выходят из локдауна
С 24 мая двери предприятий общественного питания вновь распахнулись. Посетители есть, но все хозяева, с кем удалось побеседовать в четверг, утверждают, что до уровня доковидного периода еще далеко.
С 24 мая двери предприятий общественного питания вновь распахнулись. Посетители есть, но все хозяева, с кем удалось побеседовать в четверг, утверждают, что до уровня доковидного периода еще далеко.
В четверг днем в популярном йыхвиском "Alzur Grand Caffe", которое находится в центре города, обедали около десяти человек. По словам работников, это уже радость. Говорят, что со вчерашнего дня почувствовали: работы поварам и официантам прибавляется с каждым днем. Наплыва ждут в выходные - так обычно бывает.