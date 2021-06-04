ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Приведет ли вопрос завода масел к расколу правительства?

Ведущие фигуры Партии реформ Кая Каллас и Кейт Пентус-Розиманнус подают все более четкие сигналы, что строительство нового завода за триста с лишним миллионов евро - это от лукавого.

Поддерживающий такой настрой фон создает также дошедшее в четверг до общественности утверждение, будто Еврокомиссия может оставить Эстонию без 340 миллионов евро, поскольку правительство Эстонии не проинформировало о намерении инвестировать в строительство нового завода масел, использующего в качестве сырья ископаемое топливо. Это звучит крайне странно, ведь, как известно, комиссаром Еврокомиссии по энергетике является не кто иной, как один из ключевых политиков Центристской партии Кадри Симсон. В то, что эстонскому правительству и Центристской партии удалось удержать от нее в секрете план создания завода масел, просто невозможно поверить.

В то же время Центристская партия именно в последние недели стала сильнее прежнего защищать строительство завода масел. Даже высказывающийся чаще всего неопределенно председатель партии Юри Ратас после визита в Ида-Вирумаа четко сказал, что завод масел построить надо. Такую точку зрения поддерживают и другие министры Центристской партии, которые на правительственной пресс-конференции даже устроили словесную перепалку с соправителями из "беличьей" партии.

Центристская партия понимает, что торможение строительства завода масел еще больше сократило бы их и без того уменьшившуюся поддержку в Ида-Вирумаа. Это факт, что именно в бытность Юри Ратаса премьер-министром в сланцевой промышленности Ида-Вирумаа исчезло более трех тысяч рабочих мест. Хотя при согласовании приведших к такому решений по климатической политике стояли со стороны Эстонии другие политики. Если план нового завода масел положат под сукно, то в ближайшие годы под угрозой окажется также большая часть оставшихся 2200 рабочих мест на шахтах и электростанциях.