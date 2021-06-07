ФОТО ДНЯ ⟩ Начались работы на стройплощадке Йыхвиской основной школы
В понедельник на стройплощадке Йыхвиской основной школы начались работы по подготовке к строительству фундамента.
В понедельник на стройплощадке Йыхвиской основной школы начались работы по подготовке к строительству фундамента.
Устройство фундамента должно занять пару месяцев, а краеугольный камень здания будет заложен в начале сентября.
Рассчитанное более чем на 500 учащихся школьное здание стоимостью около 7,5 миллиона евро должно быть готово к концу августа 2022 года.