Вт, 8.06.2021
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ФОТО ДНЯ ⟩ Начались работы на стройплощадке Йыхвиской основной школы

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В понедельник на стройплощадке Йыхвиской основной школы начались работы по подготовке к строительству фундамента.

Устройство фундамента должно занять пару месяцев, а краеугольный камень здания будет заложен в начале сентября.

Рассчитанное более чем на 500 учащихся школьное здание стоимостью около 7,5 миллиона евро должно быть готово к концу августа 2022 года.

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