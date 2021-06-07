СПАСАТЕЛИ ⟩ Оса стала причиной дорожного происшествия

СПАСАТЕЛИ ⟩ Оса стала причиной дорожного происшествия5-6 июня 2021 г.
5 июня оса укусила 77-летнюю женщину, передвигавшуюся на электросамокате на 2-м километре дороги Силламяэ - Вийвиконна в деревне Вайвара.
5 июня оса укусила 77-летнюю женщину, передвигавшуюся на электросамокате на 2-м километре дороги Силламяэ - Вийвиконна в деревне Вайвара.
В результате укуса женщина потеряла контроль над самокатом и упала. Пострадавшую доставили в Силламяэскую больницу.
5 июня после полудня спасателей вызвали в деревню Куру Алутагузеской волости, где был замечен ландшафтный пожар.
Прибывшие спасатели обнаружили возгорание на площади примерно полгектара, на тушение которого ушло около часа. Работы по тушению были затруднены из-за ветра и расположения очагов возгорания под пнями.
6 июня около четырех часов утра поступило сообщение, что в многоквартирном доме на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся мусоропровод.
Прибывшие спасатели потушили стоявший под трубой мусоропровода контейнер. В ходе пожара угрозы жизни или здоровью людей не возникло.