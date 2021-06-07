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СПАСАТЕЛИ ⟩ Оса стала причиной дорожного происшествия
5-6 июня 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

5 июня оса укусила 77-летнюю женщину, передвигавшуюся на электросамокате на 2-м километре дороги Силламяэ - Вийвиконна в деревне Вайвара. 

В результате укуса женщина потеряла контроль над самокатом и упала. Пострадавшую доставили в Силламяэскую больницу. 

В Причудье горел ландшафт

5 июня после полудня спасателей вызвали в деревню Куру Алутагузеской волости, где был замечен ландшафтный пожар.

Прибывшие спасатели обнаружили возгорание на площади примерно полгектара, на тушение которого ушло около часа. Работы по тушению были затруднены из-за ветра и расположения очагов возгорания под пнями. 

В многоквартирном доме горел мусоропровод

6 июня около четырех часов утра поступило сообщение, что в многоквартирном доме на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся мусоропровод.

Прибывшие спасатели потушили стоявший под трубой мусоропровода контейнер. В ходе пожара угрозы жизни или здоровью людей не возникло.

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