СПАСАТЕЛИ ⟩ Оса стала причиной дорожного происшествия

В результате укуса женщина потеряла контроль над самокатом и упала. Пострадавшую доставили в Силламяэскую больницу.

В Причудье горел ландшафт

5 июня после полудня спасателей вызвали в деревню Куру Алутагузеской волости, где был замечен ландшафтный пожар.

Прибывшие спасатели обнаружили возгорание на площади примерно полгектара, на тушение которого ушло около часа. Работы по тушению были затруднены из-за ветра и расположения очагов возгорания под пнями.

В многоквартирном доме горел мусоропровод

6 июня около четырех часов утра поступило сообщение, что в многоквартирном доме на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве загорелся мусоропровод.