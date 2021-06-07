Вт, 8.06.2021
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Расколовшаяся в Ида-Вирумаа Центристская партия пытается склеить себя к выборам

Борьба за место руководителя ида-вируских центристов была равной: Марек Кулламяги набрал 48 голосов, Ээви Паасмяэ - 45. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Центристская партия пытается вернуть под одну "шляпу" однопартийцев, рассорившихся в нескольких самоуправлениях Ида-Вирумаа.

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- У нас должны прекратиться эти ссоры, - первым делом сказал Марек Кулламяги, когда его в воскресенье с небольшим перевесом голосов вновь избрали лидером ида-вирумааских центристов. За него проголосовали 48 пришедших в Мяэтагузеский народный дом однопартийцев, конкурировавшая с ним Ээви Паасмяэ набрала всего на три голоса меньше.

Отстранить руководителя не удалось

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