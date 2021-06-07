Расколовшаяся в Ида-Вирумаа Центристская партия пытается склеить себя к выборам
Центристская партия пытается вернуть под одну "шляпу" однопартийцев, рассорившихся в нескольких самоуправлениях Ида-Вирумаа.
Центристская партия пытается вернуть под одну "шляпу" однопартийцев, рассорившихся в нескольких самоуправлениях Ида-Вирумаа.
- У нас должны прекратиться эти ссоры, - первым делом сказал Марек Кулламяги, когда его в воскресенье с небольшим перевесом голосов вновь избрали лидером ида-вирумааских центристов. За него проголосовали 48 пришедших в Мяэтагузеский народный дом однопартийцев, конкурировавшая с ним Ээви Паасмяэ набрала всего на три голоса меньше.