Расколовшаяся в Ида-Вирумаа Центристская партия пытается склеить себя к выборам

- У нас должны прекратиться эти ссоры, - первым делом сказал Марек Кулламяги, когда его в воскресенье с небольшим перевесом голосов вновь избрали лидером ида-вирумааских центристов. За него проголосовали 48 пришедших в Мяэтагузеский народный дом однопартийцев, конкурировавшая с ним Ээви Паасмяэ набрала всего на три голоса меньше.