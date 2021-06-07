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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на супругу возле магазина
5-6 июня 2021 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

5 июня в полицию сообщили, что у магазина в Кивиыли 34-летний мужчина набросился на свою супругу, которая в результате пострадала.

В Силламяэ ударили мужчину

5 июня в полицию сообщили, что возле дома на бульваре Виру в Силламяэ 40-летний мужчина напал на другого мужчину, который пострадал. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.

Двух женщин ударили на улице

6 июня на улице Йоала в Нарве 36-летний мужчина ударил женщину, которая пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день поступило сообщение, что у дома на улице Лыуна в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил женщину, которая пострадала. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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