СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на супругу возле магазина

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на супругу возле магазина5-6 июня 2021 г.
5 июня в полицию сообщили, что у магазина в Кивиыли 34-летний мужчина набросился на свою супругу, которая в результате пострадала.
5 июня в полицию сообщили, что у магазина в Кивиыли 34-летний мужчина набросился на свою супругу, которая в результате пострадала.
5 июня в полицию сообщили, что возле дома на бульваре Виру в Силламяэ 40-летний мужчина напал на другого мужчину, который пострадал. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
6 июня на улице Йоала в Нарве 36-летний мужчина ударил женщину, которая пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В тот же день поступило сообщение, что у дома на улице Лыуна в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил женщину, которая пострадала. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
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