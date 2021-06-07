ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центристская партия, учеба на ошибках предполагает их признание

Члены этой партии влияют на жизнь региона сильнее, нежели кто-нибудь другой. Во многом именно на их плечи ложится ответственность за положение дел в уезде: сколько тут работы у людей, каковы общее благосостояние и жизненная среда.

Если взглянуть на результаты опросов последних лет, то получится, что нынче довольных Центристской партией идавирусцев намного меньше, чем раньше. Имевшаяся в свое время 70-процентная поддержка снизилась почти наполовину.

Часто опросы - это одно, а истинный результат в день выборов - совсем другое. На это надеются в Ида-Вирумаа также руководители Центристской партии. В то же время невозможно не заметить, что Центристская партия в последние годы во многом сама занималась тем, чтобы выкопать себе яму. Взаимные сведения счетов в Нарве и Йыхви оставляли впечатление, будто наиболее важны личные интересы и положение, а если время останется, то можно немного позаниматься и развитием местной жизни. Или хотя бы произвести впечатление, что это получается.