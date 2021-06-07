Вт, 8.06.2021
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Выбрали строителя игровой площадки

Существующую детскую площадку в центре Йыхви планируют снести. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тендерная комиссия волостного управления на прошлой неделе выбрала проектировщика и строителя игровой площадки на улице Раквере.

Им стало специализирующееся на строительстве игровых площадок ТОО "Tiptiptap".

Его предложение было вторым по дешевизне среди трех участников, но поскольку фирму, сделавшую самое дешевое предложение, отстранили от участия в тендере из-за неполной документации, то осталось следующее по цене "Tiptiptap", которое запросило за строительство новой игровой площадки вместо существующей в парке рядом с церковью 154000 евро.

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