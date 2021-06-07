Выбрали строителя игровой площадки

Его предложение было вторым по дешевизне среди трех участников, но поскольку фирму, сделавшую самое дешевое предложение, отстранили от участия в тендере из-за неполной документации, то осталось следующее по цене "Tiptiptap", которое запросило за строительство новой игровой площадки вместо существующей в парке рядом с церковью 154000 евро.