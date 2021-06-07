Выбрали строителя игровой площадки
Тендерная комиссия волостного управления на прошлой неделе выбрала проектировщика и строителя игровой площадки на улице Раквере.
Тендерная комиссия волостного управления на прошлой неделе выбрала проектировщика и строителя игровой площадки на улице Раквере.
Им стало специализирующееся на строительстве игровых площадок ТОО "Tiptiptap".
Его предложение было вторым по дешевизне среди трех участников, но поскольку фирму, сделавшую самое дешевое предложение, отстранили от участия в тендере из-за неполной документации, то осталось следующее по цене "Tiptiptap", которое запросило за строительство новой игровой площадки вместо существующей в парке рядом с церковью 154000 евро.