Чт, 10.06.2021
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Коронавирус отступает и в Ида-Вирумаа, но уровень распространения самый высокий в стране

В Ида-Вирумаа как минимум одной дозой вакцины привито менее 27 процентов жителей. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа за несколько недель снизился в три раза, но все еще остается самым высоким в стране.

К утру среды число заболевших на 100000 жителей в уезде равнялось 211, это самый низкий показатель за последние полгода. Еще 22 мая он составлял более 600.

Неохотнее всего вирус отступает в Нарве, где показатель заболеваемости превышает 300. Ни одного заразившегося на данный момент не выявлено среди жителей Тойлаской волости.

По состоянию на вчера средний показатель заболеваемости в Эстонии опустился ниже ста. Это самый низкий уровень с начала ноября прошлого года.

По охвату вакцинацией Ида-Вирумаа все еще сильно отстает от остальной Эстонии. Если в среднем в Эстонии как минимум одну дозу вакцины получили 38,2 процента жителей, то в Ида-Вирумаа этот показатель - 26,8 процента.

Доля вакцинированных в Ида-Вирумаа самая большая среди жителей Тойлаской волости: 42,6 процента. В Силламяэ вакцинировано лишь 22,3, в Нарве - 23,2 и в Кохтла-Ярве - 25,7 процента жителей.

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