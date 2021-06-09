Коронавирус отступает и в Ида-Вирумаа, но уровень распространения самый высокий в стране
Уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа за несколько недель снизился в три раза, но все еще остается самым высоким в стране.
Уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа за несколько недель снизился в три раза, но все еще остается самым высоким в стране.
К утру среды число заболевших на 100000 жителей в уезде равнялось 211, это самый низкий показатель за последние полгода. Еще 22 мая он составлял более 600.
Неохотнее всего вирус отступает в Нарве, где показатель заболеваемости превышает 300. Ни одного заразившегося на данный момент не выявлено среди жителей Тойлаской волости.
По состоянию на вчера средний показатель заболеваемости в Эстонии опустился ниже ста. Это самый низкий уровень с начала ноября прошлого года.
По охвату вакцинацией Ида-Вирумаа все еще сильно отстает от остальной Эстонии. Если в среднем в Эстонии как минимум одну дозу вакцины получили 38,2 процента жителей, то в Ида-Вирумаа этот показатель - 26,8 процента.
Доля вакцинированных в Ида-Вирумаа самая большая среди жителей Тойлаской волости: 42,6 процента. В Силламяэ вакцинировано лишь 22,3, в Нарве - 23,2 и в Кохтла-Ярве - 25,7 процента жителей.