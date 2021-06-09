Лембит Кальювеэ: Фосфорит - будущее Эстонии
В последнее время в эстонской энергетике снова наступили интересные времена. Правда, не столько в плане дел, но все берут слово, все знают, как надо. К сожалению, решений никто не предлагает.
В последнее время в эстонской энергетике снова наступили интересные времена. Правда, не столько в плане дел, но все берут слово, все знают, как надо. К сожалению, решений никто не предлагает.
Решения все-таки принимают политики. Близятся выборы в органы местного самоуправления. Для избирателей, то есть граждан нашей страны, это хорошая возможность заодно выбрать себе лучшее будущее.
Избиратель должен бы склоняться к тому, чтобы выбирать пробивных политиков, которые способны что-то сделать. Разумеется, это касается и процессов в эстонской энергетике.
Что мог бы иметь в виду ида-вируский избиратель? На протяжении десятилетий из Ида-Вирумаа в виде налогов изымались сотни миллионов эстонских крон и евро. Теперь, когда для ида-вируской энергетической промышленности настали трудные времена, государство должно вернуть эти миллионы в этот регион.
Для сохранения и процветания Вирумаа нужны решения. Эти решения есть. Они основаны на том, что у нас имеются навыки и компетентные люди. И прекращать добычу или работу химпромышленности нет смысла.
Один из вариантов будущего я вижу так: обученные шахтеры получат работу в Вирумаа на фосфоритных шахтах, а химики вслед за фосфоритом начнут перерабатывать редкоземельные металлы. Компетентные люди у нас есть - от взрывников до горных инженеров и от лаборантов до докторов.
Но специалистам уже сейчас нужно дать четкий сигнал, что они и их навыки понадобятся и в дальнейшем, иначе все эти знания и опыт просто останутся в прошлом, и для Эстонии это будет большая потеря.
Эпоха сланцевого электричества так или иначе уйдет в прошлое, сланца хватит еще на 20-25 лет для производства масла. После этого настанет пора использовать фосфорит и продолжить применять свои знания и опыт на благо нашего государства.
Именно в этом направлении и должен думать избиратель: можно ли воспринимать всерьез тех, кто говорит о большом будущем и использует много иноязычных, в особенности англоязычных, выражений, или все-таки нужно продолжать с той позиции, что у нас есть ценные полезные ископаемые, а также знания и опыт для их добычи. Так что выбор за нами.