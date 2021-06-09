МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.06-17.06

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Hing lase lendu": "Kadri Voorand Chamber Music Ensemble". Билет - 17,90-20,90 евро.

Четверг, 17 июня

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - театрализованная игровая программа "В гостях у сказки". Билет - 5 евро. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00).

* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 "Studio Illusion" представляет спектакль "Пила вино и хохотала! Красное".

СПОРТ

Четверг, 10 июня

* В Пуру с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 11 июня

* От Вируской тюрьмы в 10.00 стартует Забег стражей свободы. Информация: www.vabadusevalvur.ee/jooks.

Суббота, 12 июня

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок Виру по петанку; дуэты.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат йыхвиских ветеранов спорта по русским шашкам.

* В Вокаском Доме спорта - этап по настольному теннису соревнований на Кубок Тойлаской волости.

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 10.30 - мемориал Анатолия Пааля по легкой атлетике.

* На тропе здоровья в Силламяэ в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шоссейному забегу на 10 километров.

* На деревенской площади в Пухату в 11.00 - веселый спортивный день.

Воскресенье, 13 июня

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 11.00 - 7-й Алутагузеский веломарафон. Информация: www.rattamaratonid.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок Виру по петанку; трио.

* В Кохтла-Нымме в 11.00 (молодежь) и в 13.00 (мужчины) - этап баскетбольной серии 3x3 Тойлаской волости. Информация: www.toilasport.ee.

Вторник, 15 июня

* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - 3-й этап летней волейбольной серии.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

Среда, 16 июня

* На певческой сцене в Йыхвиском парке в 18.00 - викторина на спортивную тематику Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.

* На стадионе в Вока в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* На трассе по диск-гольфу в Мяэтагузе в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.

Четверг, 17 июня

* В Ийзаку с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, тир.

РАЗНОЕ

Суббота, 12 июня

* У Куртнаского общественного дома с 11.00 до 15.00 - ярмарка начала лета. Бронирование: тел. 527 7994.

Понедельник, 14 июня

* В Ванакюла у камня первой школы Кохтла в 11.00 Кохтлаский исторический кружок проводит день памяти, посвященный жертвам июньской депортации.

* У мемориального камня в честь июньской депортации у Йыхвиской железнодорожной станции в 12.00 - панихида, посвященная 80-й годовщине июньской депортации. В программе - выступления, возложение венков. Выступит Таллиннский ансамбль трубачей.

* В Пуртсеском парке скорби в 12.00 - зажжение свечей в память об убитых коммунистами и пострадавших от коммунистов. В связи с 30-летием парка скорби будет высажен дуб в память об ушедших от нас в вечный путь членах "Alutaguse memento" и в благодарность поддерживающим Пуртсеский парк скорби.

Логотип ФОТО: Eesti Kultuurkapital