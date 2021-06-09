МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.06-17.06
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 июня.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 июня.
Пятница, 11 июня
* В Йыхвиском концертном доме в рамках Йыхвиского балетного фестиваля в 11.00 - концерт Эстонской национальной оперы для самых маленьких (ждем и малышей в возрасте до 3-х лет). Публике не обязательно сидеть на стуле. Принесите одеяло, чтобы на него сесть. Билет - 10 евро (взрослый и ребенок, дополнительный ребенок - 2 евро).
* В Йыхвиском концертном доме в рамках Йыхвиского балетного фестиваля в 16.00 - открытие фотовыставки Станислава Мошкова "Национальный балет на карантине". Необходима предварительная регистрация: тел. 334 2000 или jkm.pilet@concert.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в рамках Йыхвиского балетного фестиваля в 17.00 - автограф-сессия автора книги "Liblikalend" ("Полет бабочки") Аге Окс. Необходима предварительная регистрация: тел. 334 2000 или jkm.pilet@concert.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в рамках Йыхвиского балетного фестиваля в 18.15 - встреча с Марией Селецкой. Необходима предварительная регистрация: тел. 334 2000 или jkm.pilet@concert.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в рамках Йыхвиского балетного фестиваля в 19.00 - вечер балета "Stringendo": короткие балеты "Шторм" (исполняют танцовщики Таллиннского балетного училища и артист Раквереского театра танца Мехис Саабер) и "Stringendo" (премьера в Эстонии, хореограф Мария Селецкая, исполняют танцовщики Национального балета Эстонии Ксения Селецкая, Лаура Майя Розье, Хидетора Табэ, Маркус Нильсон). Билет - 15-20 евро.
* В Тойла в 18.00 - открытие выставки фотоснимков природы фотографа Эрики Крууп, в 19.00 - фотопоход по домашним тропам Эрики. Для фотопохода необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 518 8492.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - семейный спектакль фокусника Ирене Кивасте. Вход свободный. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
* В Нарвской крепости в 19.00 - концерт камерной музыки "Оперное приключение": Юлия Савицкая (меццо-сопрано) и Атлан Карп (баритон), за роялем - Пийа Паэмурру.
Суббота, 12 июня
* В Синимяэском музее Вайвара в 12.00 - лекция Кюлло Арьякаса об Эстляндской трудовой коммуне и телефильм "Нарвский водопад". Вход свободный. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Тойласком порту в 20.00 - летний разговорно-музыкальный вечер с группой "Boamadu".
Воскресенье, 13 июня
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
* На певческой сцене в Ийзаку в 16.00 - "Разбойник Хотценплотц", гастроли Эстонского молодежного театра. Билет - 12 евро.
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - концерт: Пирет Крумм и Петер Пыдер. Билет - 12 и 10 евро (со значком друга). Концертная площадка открыта с 17.00. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Вторник, 15 июня
* В частях города Кохтла-Ярве в 18.00 - концерты, посвященные 75-й годовщине города Кохтла-Ярве: в Ярвеской городской части на площади перед Кохтла-Ярвеским городским управлением (Кескаллеэ, 19) - молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии; в Сомпаской городской части на площади перед клубом "Сомпа" (ул. Хумала, 1) - группа "Dochka Bossa"; в Кукрузеской городской части на площади перед учебным зданием Таллиннской высшей школы здравоохранения (ул. Лехе, 12k) - трио "Senjo"; в микрорайоне Таммику на площадке между Ахтмеской библиотекой и зданием по Пуру теэ, 76 - Кохтла-Ярвеский городской оркестр; в Оруской городской части на площади перед клубом "Ору" (ул. Викеркааре, 2) - джаз-бенд "Mr. Blues" и ансамбль "Сладка ягода".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Hing lase lendu": "Kadri Voorand Chamber Music Ensemble". Билет - 17,90-20,90 евро.
Четверг, 17 июня
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - театрализованная игровая программа "В гостях у сказки". Билет - 5 евро. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 "Studio Illusion" представляет спектакль "Пила вино и хохотала! Красное".
Четверг, 10 июня
* В Пуру с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 11 июня
* От Вируской тюрьмы в 10.00 стартует Забег стражей свободы. Информация: www.vabadusevalvur.ee/jooks.
Суббота, 12 июня
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок Виру по петанку; дуэты.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат йыхвиских ветеранов спорта по русским шашкам.
* В Вокаском Доме спорта - этап по настольному теннису соревнований на Кубок Тойлаской волости.
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 10.30 - мемориал Анатолия Пааля по легкой атлетике.
* На тропе здоровья в Силламяэ в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шоссейному забегу на 10 километров.
* На деревенской площади в Пухату в 11.00 - веселый спортивный день.
Воскресенье, 13 июня
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 11.00 - 7-й Алутагузеский веломарафон. Информация: www.rattamaratonid.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок Виру по петанку; трио.
* В Кохтла-Нымме в 11.00 (молодежь) и в 13.00 (мужчины) - этап баскетбольной серии 3x3 Тойлаской волости. Информация: www.toilasport.ee.
Вторник, 15 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - 3-й этап летней волейбольной серии.
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 16 июня
* На певческой сцене в Йыхвиском парке в 18.00 - викторина на спортивную тематику Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.
* На стадионе в Вока в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* На трассе по диск-гольфу в Мяэтагузе в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.
Четверг, 17 июня
* В Ийзаку с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, тир.
Суббота, 12 июня
* У Куртнаского общественного дома с 11.00 до 15.00 - ярмарка начала лета. Бронирование: тел. 527 7994.
Понедельник, 14 июня
* В Ванакюла у камня первой школы Кохтла в 11.00 Кохтлаский исторический кружок проводит день памяти, посвященный жертвам июньской депортации.
* У мемориального камня в честь июньской депортации у Йыхвиской железнодорожной станции в 12.00 - панихида, посвященная 80-й годовщине июньской депортации. В программе - выступления, возложение венков. Выступит Таллиннский ансамбль трубачей.
* В Пуртсеском парке скорби в 12.00 - зажжение свечей в память об убитых коммунистами и пострадавших от коммунистов. В связи с 30-летием парка скорби будет высажен дуб в память об ушедших от нас в вечный путь членах "Alutaguse memento" и в благодарность поддерживающим Пуртсеский парк скорби.
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