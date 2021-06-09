СПАСАТЕЛИ ⟩ Операция по спасению котенка с трубы

По прибытии спасатели установили, что для спасения котенка им придется воспользоваться выдвижной лестницей и спасательным шестом, так как выход на крышу повредил бы битумную дранку, а подогнать к дому автолестницу не удалось.

Спасательная операция завершилась спустя полтора часа, когда котофей с помощью спасателей спустился с трубы.

Бобр обустроился во дворе дома

7 июня после полудня встревоженный отец семейства вызвал спасателей в деревню Кахула Йыхвиской волости, где бобр пару дней назад построил себе жилище между двумя зданиями и не подпускал к себе домашних.