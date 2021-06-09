СПАСАТЕЛИ ⟩ Операция по спасению котенка с трубы

СПАСАТЕЛИ ⟩ Операция по спасению котенка с трубы7-8 июня 2021 г.
8 июня около полудня спасателей вызвали на улицу Калда в деревне Конью Тойлаской волости, чтобы снять забравшегося на трубу котенка.
8 июня около полудня спасателей вызвали на улицу Калда в деревне Конью Тойлаской волости, чтобы снять забравшегося на трубу котенка.
По прибытии спасатели установили, что для спасения котенка им придется воспользоваться выдвижной лестницей и спасательным шестом, так как выход на крышу повредил бы битумную дранку, а подогнать к дому автолестницу не удалось.
Спасательная операция завершилась спустя полтора часа, когда котофей с помощью спасателей спустился с трубы.
7 июня после полудня встревоженный отец семейства вызвал спасателей в деревню Кахула Йыхвиской волости, где бобр пару дней назад построил себе жилище между двумя зданиями и не подпускал к себе домашних.
Прибывшие спасатели обнаружили бобра в сарае, посадили животное в клетку и отвезли к озеру Калина, где отпустили его на волю.