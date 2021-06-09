Чт, 10.06.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

СПАСАТЕЛИ ⟩ Операция по спасению котенка с трубы
7-8 июня 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

8 июня около полудня спасателей вызвали на улицу Калда в деревне Конью Тойлаской волости, чтобы снять забравшегося на трубу котенка. 

По прибытии спасатели установили, что для спасения котенка им придется воспользоваться выдвижной лестницей и спасательным шестом, так как выход на крышу повредил бы битумную дранку, а подогнать к дому автолестницу не удалось.

Спасательная операция завершилась спустя полтора часа, когда котофей с помощью спасателей спустился с трубы. 

Бобр обустроился во дворе дома

7 июня после полудня встревоженный отец семейства вызвал спасателей в деревню Кахула Йыхвиской волости, где бобр пару дней назад построил себе жилище между двумя зданиями и не подпускал к себе домашних.

Прибывшие спасатели обнаружили бобра в сарае, посадили животное в клетку и отвезли к озеру Калина, где отпустили его на волю.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back