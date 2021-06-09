СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сына задержали за нападение на мать

В Кохтла-Ярве напали на женщину

7 июня в полицию сообщили, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 48-летний мужчина набросился на свою знакомую, которая в итоге пострадала.

Угнали дорогой мотоцикл

7 июня пришло сообщение о краже мотоцикла "Kawasaki" со двора дома в Кивиыли. Ущерб - около 8500 евро.

Надеялась получить криптовалюту, но была обманута

Из Нарвы пришло сообщение, что 33-летняя женщина зарегистрировала аккаунт на платформе для торговли криптовалютой, после чего с ней связался мужчина и попросил для завершения регистрации показать ID-карту, что женщина и сделала. Затем мужчина попросил перевести деньги, чтобы начать торговлю. Женщина сделала перевод, но потом передумала и попросила мужчину отправить деньги обратно, однако он этого не сделал. Тогда женщина поняла, что столкнулась с мошенником, и обратилась в полицию. Ущерб - 550 евро.

Искавшая работу женщина попала в лапы мошенника

Йыхвиское отделение полиции начало расследование случая с 27-летней женщиной, которой предложили удаленную работу, но для ее получения женщина должна была сообщить свой личный код, банковский логин и пароль от "Smart-ID". После предоставления данных женщина обнаружила, что с ее банковского счета на другой счет перевели 425 евро.

При столкновении автомобилей пострадал мужчина

8 июня после полудня на перекрестке шоссе Таллинн - Нарва и дороги Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса в Нарва-Йыэсуу 79-летний водитель легкового автомобиля "Honda CR-V" не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Subaru Outback", которым управлял 70-летний мужчина. Водителя "Subaru" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Две девушки попали под машину на "зебре"

8 июня около четырех часов дня возле дома №3 по ул. Креэнхольми в Нарве 36-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Honda Civic" сбил двух девушек в возрасте 16 и 17 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 16-летняя девушка была доставлена в Нарвскую больницу, 17-летняя - в Ида-Вирускую центральную больницу.

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