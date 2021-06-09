Чт, 10.06.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда статья закона не стыкуется с действительностью

Jõhvi vallamaja. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Происходящее в йыхвиском самоуправлении уже несколько лет привлекает внимание широкой общественности. Яростная политборьба время от времени доходит даже до кабинетов правоохранительных учреждений. Вот и сегодня мы пишем о ситуации, когда оппоненты директора русской основной школы Ирины Шульгиной в волостном собрании добились штрафа для школьного руководителя, так как, с точки зрения полиции, она принимала на работу своих родственников, нарушая закон.

Этот спор не закончен, как и эпизод, в котором волостного советника по хозяйству Айво Тамма подозревают в присвоении старых труб центрального отопления. Наверное, и это стало результатом напряженности внутри волостного дома: будет видно, сможет ли прокуратура доказать вину чиновника, если дело вообще дойдет до суда.

На фоне всего этого кажется странным, что правоохранительные учреждения спокойно смотрят на то, как в йыхвиских коридорах власти вот уже который год происходит торговля влиянием, подкуп членов волостного собрания муниципальными рабочими местами, принятие решений в интересах того или иного предпринимателя. С Йыхвиским волостным собранием связаны по меньшей мере четыре предпринимателя, которые, входя во властный союз, пытались использовать ситуацию в своих интересах. И получали также прямую денежную или косвенную выгоду от своего статуса члена волостного собрания.

Но неловко было наблюдать не столько за этими ситуациями, сколько за тем, как правоохранительные учреждения сидят тихо, словно мыши, будучи не в состоянии как-то вмешаться. Тем не менее общественности эти ситуации кажутся явно неправильными. Да, это правда, что в попахивающих коррупцией ситуациях действительно сложно найти и доказать связи, говорят, будто понятие "торговля влиянием" слишком расплывчатое. А может, следовало бы и вовсе изменить закон, ведь зачем нам внешне действующие статьи, если они не стыкуются с действительностью?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back