ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда статья закона не стыкуется с действительностью
Происходящее в йыхвиском самоуправлении уже несколько лет привлекает внимание широкой общественности. Яростная политборьба время от времени доходит даже до кабинетов правоохранительных учреждений. Вот и сегодня мы пишем о ситуации, когда оппоненты директора русской основной школы Ирины Шульгиной в волостном собрании добились штрафа для школьного руководителя, так как, с точки зрения полиции, она принимала на работу своих родственников, нарушая закон.