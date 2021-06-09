ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда статья закона не стыкуется с действительностью

Этот спор не закончен, как и эпизод, в котором волостного советника по хозяйству Айво Тамма подозревают в присвоении старых труб центрального отопления. Наверное, и это стало результатом напряженности внутри волостного дома: будет видно, сможет ли прокуратура доказать вину чиновника, если дело вообще дойдет до суда.

На фоне всего этого кажется странным, что правоохранительные учреждения спокойно смотрят на то, как в йыхвиских коридорах власти вот уже который год происходит торговля влиянием, подкуп членов волостного собрания муниципальными рабочими местами, принятие решений в интересах того или иного предпринимателя. С Йыхвиским волостным собранием связаны по меньшей мере четыре предпринимателя, которые, входя во властный союз, пытались использовать ситуацию в своих интересах. И получали также прямую денежную или косвенную выгоду от своего статуса члена волостного собрания.