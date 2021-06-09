Пустующая школа превратилась в свалку

В понедельник приехавшие на объект строители обнаружили, что пустующее более десяти лет здание превратилось в большую свалку - по-видимому, сюда сносили и свозили все, что требовалось выбросить: тонны тряпья, старые покрышки и бамперы, горы прочего мусора, который придется убрать до начала демонтажа. Кроме того, старая часть крыши здания покрыта этернитом - материалом, относящимся к опасным отходам, который также требует отдельной утилизации.

Сноса пустующей 11 лет школы ждали еще весной, но из-за коронавируса сроки были отодвинуты. Тем не менее, по словам вице-мэра Дениса Вершинина, срок сдачи объекта не изменится: к середине лета выигравшее конкурс госпоставки ТОО "Aspen Grupp" должно не просто стереть с лица земли здание и утилизировать отходы, но также озеленить площадку, оборудовав здесь приятное место отдыха - маленький сквер с беседкой и скамейками.