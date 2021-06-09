Пустующая школа превратилась в свалку
На этой неделе вокруг бывшей школы по улице Мянни, 1 в Ору установили ограждение и ждут технику - старое здание на днях начнут сносить. До начала работ предстоит очистить его от мусора и убрать опасную крышу.
На этой неделе вокруг бывшей школы по улице Мянни, 1 в Ору установили ограждение и ждут технику - старое здание на днях начнут сносить. До начала работ предстоит очистить его от мусора и убрать опасную крышу.
В понедельник приехавшие на объект строители обнаружили, что пустующее более десяти лет здание превратилось в большую свалку - по-видимому, сюда сносили и свозили все, что требовалось выбросить: тонны тряпья, старые покрышки и бамперы, горы прочего мусора, который придется убрать до начала демонтажа. Кроме того, старая часть крыши здания покрыта этернитом - материалом, относящимся к опасным отходам, который также требует отдельной утилизации.