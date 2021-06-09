Чт, 10.06.2021
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Трудовые отряды сформируют, но работа начнется в августе

В прошлом году благодаря стараниям отрядовцев территорию молодежного центра украсили вазоны, но и нынче им найдется чем здесь заняться. ФОТО: Частный архив

Кохтла-Ярвеский молодежный центр объявил регистрацию в летние трудовые отряды - уже в первые дни желающих в два раза больше, чем могут принять.

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По словам руководителя Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, будет организовано две смены по 15 человек: с 9 по 13 августа, с 23 по 27 августа. Возраст участников - от 13 до 18 лет. Алиса подчеркивает, что важное условие - это то, что ребята должны быть прописаны в Кохтла-Ярве, поскольку много заявлений поступает также от жителей Йыхви, которых принять не могут.

Заявления ждут до 15 июня, но работа начнется в последний месяц лета. Список кандидатов уже сейчас превышает возможности в два раза, но шанс стать отрядовцем есть у всех - счастливчиков определит фортуна во время публичной жеребьевки в режиме онлайн.

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