Трудовые отряды сформируют, но работа начнется в августе

По словам руководителя Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, будет организовано две смены по 15 человек: с 9 по 13 августа, с 23 по 27 августа. Возраст участников - от 13 до 18 лет. Алиса подчеркивает, что важное условие - это то, что ребята должны быть прописаны в Кохтла-Ярве, поскольку много заявлений поступает также от жителей Йыхви, которых принять не могут.