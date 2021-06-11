В Кохтла-Ярве закрылось последнее банковское отделение

Банк объяснил закрытие представительства снижением посещаемости. "За четыре года поток клиентов в кохтла-ярвеском офисе сократился в три раза", - отметил пресс-представитель банка Мартин Кырв. По его словам, это понятно, поскольку клиенты все больше предпочитают вести банковские дела в интернет- или мобильном банке.

В Ярвеской части города с населением более 15000 человек доступны шесть банкоматов, последний автомат банк установил в магазине "Maxima" на Кескаллеэ.

Половина бывших работников кохтла-ярвеского отделения перешла на работу в другие подразделения банка, половину сократили. Кохтла-ярвеский офис находился на Кескаллеэ на арендной площади.