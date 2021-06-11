Сб, 12.06.2021
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В Кохтла-Ярве закрылось последнее банковское отделение

Банковское отделение на Кескаллеэ закрылось в конце мая. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве, пятом по величине городе Эстонии, не осталось ни одного банковского офиса. В конце мая последним закрыло двери находившееся на Кескаллеэ представительство "Swedbank".

Банк объяснил закрытие представительства снижением посещаемости. "За четыре года поток клиентов в кохтла-ярвеском офисе сократился в три раза", - отметил пресс-представитель банка Мартин Кырв. По его словам, это понятно, поскольку клиенты все больше предпочитают вести банковские дела в интернет- или мобильном банке.

В Ярвеской части города с населением более 15000 человек доступны шесть банкоматов, последний автомат банк установил в магазине "Maxima" на Кескаллеэ.

Половина бывших работников кохтла-ярвеского отделения перешла на работу в другие подразделения банка, половину сократили. Кохтла-ярвеский офис находился на Кескаллеэ на арендной площади.

У "Swedbank" осталось два отделения в Ида-Вирумаа - в Йыхви и Нарве.

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