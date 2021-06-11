Сб, 12.06.2021
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На право учиться в Йыхвиской школе технологий претендуют более трех тысяч человек

Соруководитель Йыхвиской школы технологий Элле-Мари Паппель сказала, что пятая часть прошедших во второй тур кандидатов - это идавирусцы. ФОТО: Matti Kamara (Pohjarannik)

Первый тур при поступлении в начинающую работу осенью Йыхвискую школу технологий, то есть тест на когнитивные способности, прошли 3300 человек.

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На следующий, трехнедельный отборочный тур будут приглашены 600 лучших кандидатов. Позже из их числа руководство школы, в свою очередь, отберет 200 человек, которые осенью приступят к двухлетнему изучению программирования.

Самые разные кандидаты

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