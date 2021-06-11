На право учиться в Йыхвиской школе технологий претендуют более трех тысяч человек
Первый тур при поступлении в начинающую работу осенью Йыхвискую школу технологий, то есть тест на когнитивные способности, прошли 3300 человек.
Первый тур при поступлении в начинающую работу осенью Йыхвискую школу технологий, то есть тест на когнитивные способности, прошли 3300 человек.
На следующий, трехнедельный отборочный тур будут приглашены 600 лучших кандидатов. Позже из их числа руководство школы, в свою очередь, отберет 200 человек, которые осенью приступят к двухлетнему изучению программирования.