БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ Оперная музыка для малышей

Едва стоящие на ногах или еще ползающие детки вместе с мамами и папами слушали шедевры мировой классики в исполнении "Оперного квартета" ("Ooper-Kvartett"). Музыканты Национальной оперы "Эстония" старались и, безусловно, сумели привлечь внимание юных слушателей, даже если это не всегда было видно. Но инициаторы не сомневаются: это событие в головках юных слушателей непременно отложится.

По словам директора Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, это не их ноу-хау, такие концерты проходят в известнейших оперных театрах мира. "Мы очень рады, что жители Ида-Вирумаа откликнулись и пришли. Концерт прошел великолепно, и не исключаю, что это тоже станет красивой традицией нашего фестиваля".