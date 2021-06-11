БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ Оперная музыка для малышей
Четырнадцатый Йыхвиский балетный фестиваль в пятницу начался необычно - впервые состоялся концерт для самых маленьких зрителей.
Четырнадцатый Йыхвиский балетный фестиваль в пятницу начался необычно - впервые состоялся концерт для самых маленьких зрителей.
Едва стоящие на ногах или еще ползающие детки вместе с мамами и папами слушали шедевры мировой классики в исполнении "Оперного квартета" ("Ooper-Kvartett"). Музыканты Национальной оперы "Эстония" старались и, безусловно, сумели привлечь внимание юных слушателей, даже если это не всегда было видно. Но инициаторы не сомневаются: это событие в головках юных слушателей непременно отложится.
По словам директора Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, это не их ноу-хау, такие концерты проходят в известнейших оперных театрах мира. "Мы очень рады, что жители Ида-Вирумаа откликнулись и пришли. Концерт прошел великолепно, и не исключаю, что это тоже станет красивой традицией нашего фестиваля".
Впервые балетный фестиваль - однодневный. Пандемия не позволила сделать этот праздник длиннее, но организаторы рады, что хотя бы в коротком формате могут подарить радость балетоманам. Насыщенная программа будет по-своему особенной и запоминающейся. "Больше всего радует, что после длинной паузы любители искусства и музыки снова могут прийти в наш дом и зарядиться положительными эмоциями", - довольна Пийа Тамм.