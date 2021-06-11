Макс Каур: Пусть народ напрямую выбирает как президента, так и мэров

На первом заседании Рийгикогу в сентябре 2001 года президент республики Леннарт Мери подчеркнул важность восстановления прямых президентских выборов, сказав следующие слова: "Прямые выборы президента дают народу возможность участвовать в управлении государством". Я считаю, что для многих эти слова Леннарта Мери являются полной неожиданностью. Ясно, что прямые президентские выборы не удобны для парламентарного государственного строя, поэтому политики предложили другое решение.

Сийм Каллас выразил мнение, что должность президента и премьер-министра надо бы объединить, и это кажется реальным предложением. А именно: функции нынешнего президента после ликвидации этой должности можно передать другим институтам, чтобы достичь равновесия властей. Однако все это - дело будущего.

Сейчас разворачиваются выборы следующего президента и речь идет об очень странном зрелище. Обычно партии к началу лета сами выдвигают кандидатов в президенты, а в конце лета президента выбирают. Нынче происходит по-другому.

Например, Юри Ратас начал свою кампанию довольно давно, сразу после ухода с поста премьер-министра. Выборы председателя Рийгикогу должны были стать тем символическим актом, который подтвердил бы реалистичность амбиций Ратаса.

"Если бы люди могли напрямую выбирать руководителя родного края - мэра или волостного старейшину, то и избирательная активность была бы выше". Макс Каур

Когда Кая Каллас набрала при утверждении в должности премьер-министра 70 голосов, то сложилось впечатление, будто у коалиции в Рийгикогу достаточно голосов для выборов президента. Однако совершенно неожиданно Юри Ратас получил в результате тайного голосования при выборе спикера парламента всего 63 голоса. Это стало четким сигналом, что часть членов Рийгикогу не захотят выбирать президента в Рийгикогу.

Почему? Да потому, что зачем другие партии должны делать рекламу, например, Центристской партии? Они хотят рекламировать свою партию и выдвинутого своей партией кандидата, с учетом близости предвыборной кампании на местных выборах. В Рийгикогу свои кандидатуры могут выдвинуть Партия реформ и Центристская партия, так как для этого необходимы подписи 21 члена Рийгикогу.

Многие не понимают, что EKRE, "Isamaa" и соцдемы - это нишевые партии, не имеющие в Рийгикогу достаточного количества мест, чтобы выдвинуть кандидата в президенты. Они надеются при выборах президента на собрание выборщиков, надеясь выдвинуть там своего кандидата. Поэтому и происходит выжидание.

Много говорилось о транспартийном кандидате, но тут я хочу предостеречь от наивности. Никакого транспартийного кандидата не будет. От Рийгикогу в собрание выборщиков пойдут партийные кандидаты, а другие партии только добавят в собрании партийных кандидатов.

Я убежден, что граждане должны иметь возможность напрямую выбирать своего президента. Финляндия тоже парламентарное государство, однако президента там напрямую выбирает народ. Таким же образом у людей должна быть возможность напрямую выбирать руководителя своего родного края - мэра или волостного старейшину.