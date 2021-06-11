СПАСАТЕЛИ ⟩ Горевший автомобиль взорвался

К прибытию спасателей машина горела открытым пламенем. В 03.24 автомобиль потушили и спасатели покинули место происшествия. Владелец автомобиля объяснить произошедшее не смог.

Подожгли заброшенный многоквартирный дом

Вечером 10 июня спасателей вызвали на улицу Калеви в Кивиыли, где в заброшенном четырехэтажном доме открытым пламенем горела квартира на втором этаже.

Спасатели закончили работы по тушению менее чем за час. Поскольку дверь в пустующий дом была взломана, то с большой долей вероятности можно считать причиной возгорания поджог. Спасатели закрыли дверь, чтобы посторонние лица снова не проникли в здание.