СПАСАТЕЛИ ⟩ Горевший автомобиль взорвался

СПАСАТЕЛИ ⟩ Горевший автомобиль взорвался10-11 июня 2021 г.
Примерно в три часа ночи 11 июня один из жителей дома на улице Ынне в Нарва-Йыэсуу услышал снаружи хлопок и обнаружил, что на улице горит легковой автомобиль.
Примерно в три часа ночи 11 июня один из жителей дома на улице Ынне в Нарва-Йыэсуу услышал снаружи хлопок и обнаружил, что на улице горит легковой автомобиль.
К прибытию спасателей машина горела открытым пламенем. В 03.24 автомобиль потушили и спасатели покинули место происшествия. Владелец автомобиля объяснить произошедшее не смог.
Причину возгорания определит дальнейшее расследование.
Вечером 10 июня спасателей вызвали на улицу Калеви в Кивиыли, где в заброшенном четырехэтажном доме открытым пламенем горела квартира на втором этаже.
Спасатели закончили работы по тушению менее чем за час. Поскольку дверь в пустующий дом была взломана, то с большой долей вероятности можно считать причиной возгорания поджог. Спасатели закрыли дверь, чтобы посторонние лица снова не проникли в здание.