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КОХТЛА-ЯРВЕ - 75 ⟩ Кява благоустраивается и развивает предпринимательство
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Стоявшие ранее пустыми или полупустыми двухэтажные дома сегодня имеют собственников, приводятся в порядок.
"Я бы не уехала отсюда, даже если бы предложили выбрать какое-то другое место, - уверяет жительница Кява Лариса Сидорова. - Мы здесь как деревенские жители, все друг друга знаем, общаемся, очень комфортно тут жить".
- Есть чем заняться в огороде, рядом лес, грибы, ягоды, - продолжает Лариса. - Я всю жизнь здесь, как и многие другие кявасцы.