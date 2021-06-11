КОХТЛА-ЯРВЕ - 75 ⟩ Ровесники Кохтла-Ярве: "Город рос на наших глазах"

Валентина Троон - почетный гражданин Кохтла-Ярве, удостоена звания за большой вклад и работу в развитии культурной жизни города Кохтла-Ярве. 38 лет руководила танцевальным коллективом "Озорницы", вырастила несколько поколений танцоров, воспитала много последователей. В январе она отметила 80-летний юбилей, но считает себя ровесницей города - потому что помнит себя с пятилетнего возраста.

- Мы жили на Паванду, ходила в детсад около рынка. Было много друзей, в те времена дети сами по себе росли - все время на улице. Самое яркое воспоминание, как немецкие военнопленные работали на железной дороге. Не знаю зачем, но у них в руках были большие стеклянные шары. Говорят: станцуйте - подарим. Вот мы за эти шары и танцевали на рельсах полдня - очень хотелось получить. Еще вспоминается страшное событие - думаю, это случилось в 1946 году. Около клуба "Патриот" в братскую могилу хоронили солдат. Помню маленькие деревянные ящики, много военных. В конце они выстрелили в небо - салютовали, но мы, дети, подумали, что началась война, так бежали домой, что только пятки сверкали...