КОХТЛА-ЯРВЕ - 75 ⟩ Ровесники Кохтла-Ярве: "Город рос на наших глазах"
В преддверии 75-летия Кохтла-Ярве старожилы города вспоминают о том, как жили, и рассказывают, что их радует или огорчает сегодня.
В преддверии 75-летия Кохтла-Ярве старожилы города вспоминают о том, как жили, и рассказывают, что их радует или огорчает сегодня.
Валентина Троон - почетный гражданин Кохтла-Ярве, удостоена звания за большой вклад и работу в развитии культурной жизни города Кохтла-Ярве. 38 лет руководила танцевальным коллективом "Озорницы", вырастила несколько поколений танцоров, воспитала много последователей. В январе она отметила 80-летний юбилей, но считает себя ровесницей города - потому что помнит себя с пятилетнего возраста.